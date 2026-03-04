Глави МЗС Євросоюзу 5 березня проведуть онлайн-засідання щодо Близького Сходу

У четвер, 5 березня, відбудеться неформальна відеоконференція міністрів закордонних справ Європейського Союзу, присвячена ситуації на Близькому Сході.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили посадовці Ради ЄС та Єврокомісії.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять 5 березня ситуацію на Близькому Сході.

"Відеоконференція буде присвячена Близькому Сходу, питань України в порядку денному не заплановано", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Співрозмовники також нагадали, що попереднє надзвичайне відеозасідання глав МЗС ЄС головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас скликала у неділю, 1 березня.

Як повідомляла "Європейська правда", низка європейських авіаліній з суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Чартерні рейси для репатріації вразливих груп громадян з країн Близького Сходу анонсували МЗС Німеччини, Нідерландів та Латвії.

До Парижа прибув перший рейс з репатрійованими французами; Італія повідомляла про низку рейсів протягом 3-4 березня.