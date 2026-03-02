Укр Рус Eng

Трамп не виключає введення військ безпосередньо в Іран

Новини — Понеділок, 2 березня 2026, 18:44 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 2 березня у коментарі The New York Post.

Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря. 

"Як кожен президент каже, що "чобіт на землі не буде" – цього я не кажу. Я кажу, що "можливо, нам це не треба", або "якщо б нам це було потрібно". 

Також у своїх останніх коментарях про операцію проти Ірану Трамп заявив, що Штати "ще навіть не почали" і велика хвиля атак ще попереду. 

Очільник Пентагону Піт Гегсет 2 березня заявив, що зараз в Ірані немає американських військ.

За останніми даними, США внаслідок операції втратили загиблими чотирьох військових, 18 отримали серйозні поранення.

Також втрачено три F-15 через помилковий "дружній вогонь" кувейтської ППО.

