Трамп не виключає введення військ безпосередньо в Іран
Президент США Дональд Трамп не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 2 березня у коментарі The New York Post.
Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря.
"Як кожен президент каже, що "чобіт на землі не буде" – цього я не кажу. Я кажу, що "можливо, нам це не треба", або "якщо б нам це було потрібно".
Також у своїх останніх коментарях про операцію проти Ірану Трамп заявив, що Штати "ще навіть не почали" і велика хвиля атак ще попереду.
Очільник Пентагону Піт Гегсет 2 березня заявив, що зараз в Ірані немає американських військ.
За останніми даними, США внаслідок операції втратили загиблими чотирьох військових, 18 отримали серйозні поранення.
Також втрачено три F-15 через помилковий "дружній вогонь" кувейтської ППО.