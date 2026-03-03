Трамп заявив, що Іран тепер хоче переговорів, але вже "надто пізно"
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито хоче переговорів, але тепер для цього "надто пізно".
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
В короткому дописі з кількох рядків Трамп заявив, що зараз не бачить сенсу вести переговори з Іраном.
"Їхньої ППО, повітряних сил, флоту й керівництва більше немає. Вони хочуть говорити. Я сказав: "Надто пізно!" – написав президент США, не наводячи деталей, коли й від кого у Тегерані надходили такі запити.
Втім, ще у неділю – після першого дня ударів по Ірану і загибелі верховного лідера Алі Хаменеї – Трамп казав, що нове керівництво країни хоче з ним поговорити і що він планує це зробити.
У понеділок Трамп не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.
Станом на 3 березня відомо про загибель внаслідок операції шістьох американських військових.