Метеошары с контрабандными сигаретами из Беларуси впервые нашли далеко на юге Польши

Метеошары с привязанными к ним пакетами контрабандных сигарет из Беларуси впервые обнаружили в Малопольском воеводстве – за сотни километров от границ с Беларусью.

Об этом сообщает RMF24 и локальные новостные страницы, пишет "Европейская правда".

Три метеозонда с привязанным к ним грузом приземлились в селе Ивкова в районе Бжеско под Краковом. Полиции о находке сообщил местный житель, возле двора которого шары с грузом потеряли высоту и запутались в кустарнике.

Внутри пакета обнаружили многочисленные блоки сигарет из Беларуси.

Это первый случай, когда контрабандные метеозонды залетели настолько далеко от границ с Беларусью – по прямой туда более 270 км. Впрочем, пока не сообщали никаких деталей об их маршруте и неизвестно, откуда их запустили.

О предыдущем инциденте сообщали в начале апреля, тогда груз нашли в "типичном" месте – в Подляском воеводстве.

Неделю назад в Польше задержали трех мужчин по подозрению в контрабанде товаров из Беларуси дронами, им грозит наказание в виде трех лет заключения.

Напомним, от налетов метеошаров с контрабандой регулярно страдает Литва, там из-за них нередко приходится останавливать работу аэропорта Вильнюса.

В декабре 2025 года из-за систематичности таких случаев литовское правительство объявляло чрезвычайное положение.