В Литве обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами

В ночь на среду, 13 мая, в районе литовского города Каунас приземлился воздушный шар с контрабандными сигаретами.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Это произошло в тот момент, когда из-за гибридной атаки со стороны Беларуси был закрыт Вильнюсский аэропорт.

Позже в районе города Каунас нашли воздушный шар, который перевозил шесть ящиков контрабандных сигарет.

"В ящиках было 9 тысяч пачек контрабандных сигарет", – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Фото: LRT

В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.

Последний раз такие ограничения для аэропорта вводились в начале апреля.