В Литве обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами
Новости — Среда, 13 мая 2026, 08:45 —
В ночь на среду, 13 мая, в районе литовского города Каунас приземлился воздушный шар с контрабандными сигаретами.
Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".
Это произошло в тот момент, когда из-за гибридной атаки со стороны Беларуси был закрыт Вильнюсский аэропорт.
Позже в районе города Каунас нашли воздушный шар, который перевозил шесть ящиков контрабандных сигарет.
"В ящиках было 9 тысяч пачек контрабандных сигарет", – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.
Последний раз такие ограничения для аэропорта вводились в начале апреля.
