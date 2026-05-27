В РФ возмущены, что США не выдали визу заместителю Лаврова

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал отказ Вашингтона выдать визу заместителю главы МИД РФ Александру Алимову, который должен был принять участие в заседании Совбеза ООН.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает российское агентство "Интерфакс".

Небензя увидел в таком решении США "неуважение к Китаю".

"Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была выдана. Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН (...), но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности и обсуждаемой нами сегодня теме – Уставу ООН", – заявил он в ходе заседания.

Небензя напомнил, что Алимов, курирующий проблематику ООН, должен был посетить заседание во вторник по приглашению главы МИД КНР Вана И. В мае Китай председательствует в Совете Безопасности ООН.

