Россия хочет жаловаться в суд ООН на страны Балтии за "притеснение русских"

Россия рассматривает подготовку жалобы против стран Балтии в Международный суд ООН из-за якобы притеснения этнических русских.

Как сообщают российские СМИ, об этом в МИД РФ сообщили российскому изданию "Известия".

В МИД России заявили, что рассматривают подачу жалобы в Суд ООН за "систематические притеснения этнических русских" в странах Балтии и "всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне", а также якобы исторические манипуляции и "преследование несогласных".

"В связи с этим нам, наверное, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН – Международный суд", – заявили в МИД.

Отметим, эти заявления от российского МИД совпали по времени с кампанией дезинформации против стран Балтии – что они якобы предоставили разрешение Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по РФ.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России балтийским странам, назвав обвинения со стороны Москвы "полной чушью" и признаком слабости.