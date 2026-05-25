Эстония ответила на обвинения РФ в "притеснениях россиян" в странах Балтии

В Эстонии назвали намерение РФ подать иски против стран Балтии в Международный Суд ООН из-за якобы притеснений этнических россиян частью дезинформационной кампании.

Об этом в Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили в комментарии Суспильному, информирует "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, эти заявления имеют целью отвлечь внимание от действий самой России, в частности от ее атак на гражданские объекты в Украине.

Эстонская сторона подчеркнула, что Москва использует подобные нарративы как инструмент пропаганды и политического давления.

В МИД также отметили, что Эстония обладает высоким авторитетом в сфере международного права и стабильно входит в число стран с высокими показателями демократии, верховенства права, свободы прессы и цифрового управления.

Кроме того, подчеркнули в эстонском МИД, попытки представить страны Балтии как ненадежных партнеров являются частью более широкой информационной стратегии, направленной на подрыв поддержки Украины и дискредитацию демократических институтов ЕС и НАТО.

Эстония вместе с Литвой и Латвией считает обвинения России сфабрикованными и основанными на искаженных нарративах и системной дезинформации, которая также может быть направлена и против других стран Европейского Союза.

В российском МИД ранее сообщили, что хотят подготовить жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН из-за якобы ущемления прав этнических русских.

Отметим, что эти заявления российского МИД совпали по времени с кампанией дезинформации против стран Балтии – о том, что они якобы дали разрешение Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по РФ.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России в адрес стран Балтии, назвав обвинения со стороны Москвы "полной чепухой" и признаком слабости.