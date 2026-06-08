ЕС и "Группа семи" обсудят предложения по переговорам с РФ, озвученные в Лондоне

По информации правительства Германии, предложения Германии, Франции, Великобритании и Украины относительно переговоров с Россией будут обсуждены на следующей неделе в рамках "Группы семи", а затем – на саммите ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv

Европейские партнеры будут проинформированы о результатах встречи лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины очень скоро.

"Конечно, дискуссия теперь будет расширена за счет привлечения наших европейских партнеров", – отметил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, имея в виду совместное заявление, обнародованное в воскресенье вечером главами государств и правительств Германии, Франции, Великобритании и Украины.

Также предложения обсудят на уровне G7.

В форум ведущих индустриальных стран, известный как "Группа семи", входят США, Италия, Франция, Канада, Великобритания, Япония и Германия.

Лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии на встрече в Лондоне 7 июня обсудили условия, которые должны быть созданы для справедливого и прочного мира.

Как сообщала "ЕП", Зеленский проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя и российских потерях.

Зеленский также рассказал главе правительства Великобритании Киру Стармеру об украинских потребностях в войне против России.