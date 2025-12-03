У Кракові зіштовхнулися трамваї: щонайменше 20 людей постраждали

У польському Кракові сталося зіткнення трамваїв, внаслідок чого наразі відомо про щонайменше 20 постраждалих.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, серед 20 постраждалих – водій одного з трамваїв. Його доставили із серйозними травмами до лікарні швидкою допомогою.

На місці події наразі працюють служби екстреної допомоги. У районі утворилися затори та серйозні перебої в русі.

Фото: Х

14 листопада у центрі Стокгольма двоповерховий автобус в’їхав в зупинку громадського транспорту, де стояли пасажири, внаслідок інциденту є тяжко травмовані та загиблі.

18 листопада у польській столиці Варшаві зіткнулися два трамваї та міський автобус, внаслідок чого 16 людей постраждали.