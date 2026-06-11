В польском городе провалилось голосование о призыве к Виннице переименовать улицу Бандеры

Городской совет польского города Кельце не смог принять резолюцию с призывом к мэру Винницы переименовать улицу Степана Бандеры.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило местное издание Kielce Naszemiasto.

Депутаты не смогли принять резолюцию, инициированную фракцией партии "Право и справедливость" ("ПиС"), которая содержала обращение к мэру Винницы с призывом изменить название улицы Степана Бандеры.

"За" документ проголосовали 12 законодателей – все представители "ПиС". Две внефракционные депутатки воздержались.

11 представителей "Гражданской платформы" хоть и присутствовали в зале, но не принимали участия в голосовании.

Для включения резолюции в повестку дня требовалось большинство в 13 из 25 депутатов.

"Мы относились к властям и жителям Винницы с огромным уважением и просили их уважения в контексте помощи, которую мы оказываем Украине и Виннице с начала вторжения России в Украину. К сожалению, этого единства не хватило со стороны "Гражданской платформы". Мы чрезвычайно удивлены и разочарованы", – заявил лидер парламентской группы "ПиС" Марцин Стемпневский.

Тема резолюции должна быть рассмотрена на следующей сессии, запланированной на 25 июня.

В тексте резолюции, в частности, говорится, что "городской совет Кельце обращается к мэру города Винница и городскому совету Винницы с официальным призывом изменить название улицы, названной в честь Степана Бандеры с 2022 года". Там отмечается, что Кельце и Винницу связывает 70-летняя история партнерства, "основанная на культурном и экономическом обмене, а также дружбе между нашими жителями".

Напомним, накануне мэр города Кельце Агата Войда сообщила, что вокруг запроса Винницы о помощи автобусами в последние дни возникло много лжи, манипуляций и "обычной человеческой подлости", в связи с чем мэр Винницы Сергей Моргунов принял решение отозвать просьбу о передаче автобусов.

В Польше в последние дни также развернулся скандал из-за решения президента Украины назвать в честь героев УПА один из военных центров ССО.

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