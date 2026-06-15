Правительство Чехии одобрило участие в программе по перевооружению ЕС

Чешское правительство в понедельник одобрило участие страны в программе ЕС по предоставлению займов на перевооружение SAFE, по которой Чехия претендует на 2,06 млрд евро кредитов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают České Noviny.

В рамках программы Чехия получит 2,06 млрд евро, которые будут направлены на закупку танков Leopard 2A8 и грузовиков Tatra T-815. Из займа также должна финансироваться автомагистраль D11, имеющая военное назначение.

В марте чешский план по кредитам рассмотрела и одобрила Европейская комиссия, а через месяц его одобрил Совет ЕС. К программе SAFE присоединились 19 государств-членов Евросоюза.

Как стало известно в понедельник, на этой неделе Европейская комиссия и Франция подпишут соглашение о выделении 15,1 миллиарда евро займов на оборонные нужды в рамках программы SAFE.

Первой такое соглашение подписала Польша – по нему страна претендует на почти 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

Участие Варшавы в программе оказалось под угрозой после того, как польский президент Кароль Навроцкий ветировал соответствующий закон. Правительство Польши нашло способ обойти это препятствие и все же присоединиться к механизму. Однако кредитные средства можно будет потратить только на военные структуры и нельзя будет привлечь в сопутствующие ведомства – например, на финансирование Пограничной службы.