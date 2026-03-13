Польское правительство приняло решение в обход вето Навроцкого по программе по перевооружению

После вето польского президента Кароля Навроцкого по программе SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

В ответ на объявленное в четверг президентом вето на закон о SAFE правительство в пятницу приняло постановление по программе "Вооруженная Польша". В тот же день оно было опубликовано в правительственном издании "Монитор Польский".

Согласно тексту документа, правительство уполномочивает министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра финансов и экономики Анджея Доманского подписать соглашение и документы по займу SAFE.

Руководитель министерства обороны также будет отвечать за координацию выполнения задач, вытекающих из плана инвестиций в европейскую оборонную промышленность.

Кроме того, в постановлении правительство заявило о продолжении мер по привлечению финансовых средств также для поддержки задач, выполняемых полицией, пограничной службой, Службой охраны государства, а также для развития дорожной и железнодорожной инфраструктуры, служащей повышению безопасности государства.

Погашение займа – как следует из постановления – произойдет за счет средств, которые не учитываются в минимальном лимите расходов на оборону. Постановление также предусматривает применение антикоррупционных мер по использованию средств.

В пятницу утром состоялось чрезвычайное заседание правительства, на котором премьер-министр Дональд Туск объявил о принятии постановления по механизму SAFE.

По мнению главы правительства, "история оценит решение президента" по европейской программе SAFE "и это произойдет очень быстро, в драматически негативном для него ключе".

Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, участвовавший в заседании правительства, оценил, что "Совет министров принял постановление, которое фактически касается обхода закона". "Совет министров хочет на этот раз реализовать программу SAFE с помощью постановления. По моему мнению, это недопустимо", – сказал он после встречи.

Напомним, 12 марта президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение. Эта программа стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

Зато Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

