Уряд Чехії схвалив участь у програмі з переозброєння ЄС

Чеський уряд у понеділок схвалив участь країни у програмі ЄС із надання позик на переозброєння SAFE, за якою Чехія претендує на 2,06 млрд євро кредитів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České Noviny.

В рамках програми Чехія отримає 2,06 млрд євро, які будуть спрямовані на закупівлю танків Leopard 2A8 та вантажівок Tatra T-815. З позики також має фінансуватися автомагістраль D11, що має військове призначення.

У березні чеський план щодо кредитів розглянула та схвалила Європейська комісія, а через місяць його схвалила Рада ЄС. До програми SAFE долучилися 19 держав-членів Євросоюзу.

Як стало відомо у понеділок, цього тижня Європейська комісія та Франція підпишуть угоду про виділення 15,1 мільярда євро позик на оборонні потреби в рамках програми SAFE.

Першою таку угоду підписала Польща – за нею країна претендує на майже 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Участь Варшави у програмі опинилася під загрозою після того, як польський президент Кароль Навроцький ветував відповідний закон. Уряд Польщі знайшов спосіб обійти цю перешкоду і все ж долучитися до механізму. Однак кредитні кошти можна буде витратити лише на військові структури й не можна буде залучити в супутні відомства – наприклад, на фінансування Прикордонної служби.