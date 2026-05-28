В правительстве Литвы обсуждают запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных мероприятиях

Несколько литовских министерств рассматривают возможность законодательно запретить гражданам России и Беларуси участвовать в международных научных и спортивных мероприятиях, проходящих в Литве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В частности, министр образования Раминта Поповене рассказала, что в мае ее ведомство подало в Министерство иностранных дел предложение о дополнительных ограничениях, препятствующих участию граждан стран-агрессоров в международных образовательных, научных, учебных и спортивных мероприятиях, проводимых в Литве.

"Сейчас как раз идут эти дискуссии в Министерстве иностранных дел, наши предложения поданы, и посмотрим, какое решение будет принято", – сказала она.

В апреле спортивное сообщество направило обращение руководству страны и государственным учреждениям с просьбой запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях, проходящих в Литве.

По мнению литовского спортивного сообщества, такой запрет, закрепленный в законодательстве, предоставил бы спортивным федерациям и организациям страны необходимую правовую защиту в коммуникации с международными организациями.

Это исключило бы предположение о том, что решение основано на личной или организационной дискриминации – запрет был бы обоснован вопросами национальной безопасности и законодательством.

В прошлом году Литовская федерация футбола добивалась того, чтобы сборная Беларуси не могла участвовать в чемпионате Европы по футзалу, организованном в стране.

В настоящее время действуют рекомендации Министерства образования, науки и спорта, в которых национальные спортивные организации призываются не приглашать и не допускать к участию в соревнованиях и мероприятиях в Литве граждан стран-агрессоров.

Если спортсмены из этих стран все же принимают участие в соревнованиях, они обязаны заранее подписать официальную декларацию, в которой однозначно осуждают военные действия и выражают поддержку Украине.

Кроме того, на международных соревнованиях, проходящих в Литве, российским и белорусским спортсменам запрещено носить или демонстрировать флаги своих стран, символику или любые опознавательные знаки.

Сообщалось также, что в Литве предлагают ввести запрет на въезд в страну сроком на пять лет для артистов, выступавших в России или Беларуси.

В ноябре прошлого года Литва также добавила в черный список российского рэпера Алишера Моргенштерна. Он обжаловал запрет в суде, но его жалоба была отклонена.