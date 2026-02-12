Литовский суд отклонил жалобу российского рэпера Моргенштерна на запрет въезда

В четверг Региональный административный суд Литвы отклонил жалобу российского рэпера Алишера Моргенштерна и оставил в силе решение Департамента миграции о запрете ему въезда в Литву сроком на 10 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Как сообщил Региональный административный суд, Департамент миграции принял решение, оценив собранную информацию и установив, что данное лицо может представлять угрозу государственной безопасности.

Отмечается, что из-за провокационного поведения во время концертов, открытой пропаганды насилия и жестокости, а также пропаганды наркотических и психотропных веществ его мероприятия привлекают агрессивно настроенных лиц, представителей так называемого "русского мира" и могут способствовать расколу общества, включая рост напряженности с украинской общиной.

Рассмотрев дело, суд констатировал, что решение Департамента миграции является законным, обоснованным и соразмерным поставленной цели – обеспечению государственной безопасности и общественного порядка.

Суд отметил, что заявитель не имеет семейных связей в Литве, поэтому в соответствии с законом в таком случае может быть установлен запрет на въезд сроком на 10 лет. Само по себе несогласие заявителя с оценкой ведомства не является основанием считать решение незаконным. Таким образом, суд отклонил жалобу как необоснованную.

Это решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Моргенштерн неоднократно выражал поддержку правителю России Владимиру Путину, однако после масштабного вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, выступил против военных действий России и критиковал их в своих песнях.

Литва запретила въезд Моргенштерну в ноябре прошлого года.

Недавно сообщалось, что Министерство иностранных дел Литвы обратится к министру внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну грузинскому рэперу Гио Пика, который неоднократно выступал в России и планирует концерт в Литве в марте.