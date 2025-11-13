Литва запретила въезд российскому рэперу Моргенштерну

Литва запретила въезд российскому рэперу Алишеру Моргенштерну.

Это подтвердил в четверг агентству BNS представитель Департамента миграции Литвы Рокас Пукинскас, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По его словам, решение приняли после получения "письменного предложения Министерства иностранных дел и сбора дополнительной информации, которая позволяет сделать вывод о том, что этот иностранец может представлять угрозу государственной безопасности".

"Запрет на въезд Моргенштерну в Литву вступает в силу немедленно и действует в течение 10 лет", – сказал Пукинскас.

Моргенштерн неоднократно выражал поддержку правителю России Владимиру Путину, однако после масштабного вторжения в Украину, которое началось в феврале 2022 года, выступил против военных действий России и критиковал их в своих песнях.

Напомним, 24 октября мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в литовский МИД с просьбой рассмотреть возможность включения Моргенштерна, чей концерт планируется в столице, в список нежелательных исполнителей.

Мэр добавил, что также попросил Министерство иностранных дел проверить организатора концерта Моргенштерна в Вильнюсе.

А в начале октября в связи с кампанией посольства Украины и активистов в Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.