НАТО развернул систему Patriot на востоке Турции для защиты от иранских ракет
Североатлантический альянс развернул одну систему Patriot в турецкой Малатье на фоне ракетных угроз со стороны Ирана.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении турецкого Минобороны на платформе X.
О размещении системы Patriot для усиления турецкой ПВО стало известно после того, как 9 марта Министерство обороны Турции сообщило о сбивании иранской ракеты в воздушном пространстве страны.
В своем новом заявлении ведомство заявило, что Турция будет продолжать сотрудничать и оценивать региональные события с союзниками по НАТО.
Отметим, что это не первый инцидент с иранскими ракетами над страной.
На прошлой неделе американский эсминец сбил баллистическую ракету, выпущенную Ираном, которая двигалась в направлении Турции.
Турция из-за инцидента вызвала посла Ирана. В то же время, по данным СМИ, в Анкаре считают, что ее целью не были турецкие объекты.
В НАТО выразили солидарность с Турцией и отметили, что реакция на инцидент является конкретной демонстрацией способности Альянса защищать граждан своих стран.