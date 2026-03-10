НАТО развернул систему Patriot на востоке Турции для защиты от иранских ракет

Североатлантический альянс развернул одну систему Patriot в турецкой Малатье на фоне ракетных угроз со стороны Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении турецкого Минобороны на платформе X.

О размещении системы Patriot для усиления турецкой ПВО стало известно после того, как 9 марта Министерство обороны Турции сообщило о сбивании иранской ракеты в воздушном пространстве страны.

В своем новом заявлении ведомство заявило, что Турция будет продолжать сотрудничать и оценивать региональные события с союзниками по НАТО.

Отметим, что это не первый инцидент с иранскими ракетами над страной.

На прошлой неделе американский эсминец сбил баллистическую ракету, выпущенную Ираном, которая двигалась в направлении Турции.

Турция из-за инцидента вызвала посла Ирана. В то же время, по данным СМИ, в Анкаре считают, что ее целью не были турецкие объекты.

В НАТО выразили солидарность с Турцией и отметили, что реакция на инцидент является конкретной демонстрацией способности Альянса защищать граждан своих стран.