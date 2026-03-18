НАТО отправляет в Турцию еще одну систему Patriot

Турецкое Министерство обороны сообщило, что НАТО отправляет на юг Турции еще одну систему Patriot на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении министерства в среду, сообщает "Европейская правда".

Альянс направляет в Адану еще одну систему Patriot в подкрепление той, что прибыла из Испании и уже была развернута в провинции.

"С целью обеспечения безопасности нашего воздушного пространства и граждан, наряду с национальными мерами, дополнительно к имеющейся системе Patriot в Адане размещается еще одна система Patriot, определенная Объединенным воздушным командованием в Рамштайне (Германия)", – говорится в сообщении.

В провинции Адана на авиабазе Инджирлик расположен военный персонал из Соединенных Штатов и других стран НАТО.

Турция не имеет собственной полноценной системы противовоздушной обороны, несмотря на усилия по ее развитию, и полагается на системы противовоздушной обороны НАТО.

Силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в восточном Средиземноморье с 4 марта перехватили три ракеты, запущенные из Ирана.

Один из перехватов состоялся именно над авиабазой Инджирлик.

После этого Североатлантический альянс развернул одну систему Patriot в турецкой Малатье для противодействия ракетным угрозам со стороны Ирана.