Германия перебрасывает в Турцию систему Patriot и 150 военнослужащих

Немецкий Бундесвер временно перебрасывает в Турцию систему противовоздушной обороны Patriot и 150 немецких военнослужащих из 1-го крыла противовоздушной и противоракетной обороны, базирующегося в Хузуме.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Германии, сообщает "Европейская правда".

Развертывание запланировано на июнь. Комплекс Patriot и немецкие военнослужащие будут находиться в Турции до сентября.

В немецком оборонном ведомстве пояснили, что таким образом оказывают поддержку системе противовоздушной обороны НАТО на юго-восточном фланге на фоне конфликта в Иране.

Как отмечается, немецкие военнослужащие будут сотрудничать прежде всего с турецкими и американскими партнерами.

"В связи с иранским конфликтом и запуском ракет из Ирана Альянс усилил систему противоракетной обороны НАТО в Турции, в частности с помощью дополнительных американских сил, как часть интегрированной системы противовоздушной обороны. Немецкое подразделение Patriot теперь заменит на месте подразделение наших американских партнеров и внесет важный вклад в противовоздушную оборону", – сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Напомним, с начала войны в Иране в небе над Турцией несколько раз перехватывали иранские баллистические ракеты.

После ряда инцидентов Североатлантический альянс развернул одну систему Patriot в турецкой Малатье для противодействия ракетным угрозам со стороны Ирана.

18 марта Альянс разместил еще одну систему Patriot на юге Турции.