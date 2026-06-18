Хегсет в Брюсселе рассказал о переходе к "НАТО 3.0" с более значительной ролью Европы

Министр обороны США Пит Хегсет в четверг, 18 июня, заявил, что союзники Соединенных Штатов в Европе должны взять на себя ведущую роль в защите собственного континента, а также помочь превратить Альянс в "НАТО 3.0".

Об этом он сказал в начале заседания министров стран НАТО, передает корреспондент "Европейской правды".

Хегсет заявил, что Соединенные Штаты инвестируют $1,5 трлн в собственную оборону до 2027 года и тем самым "пошлют послание миру" о том, что США строят "арсенал свободы".

"НАТО 3.0 – это признание реалий после завершения холодной войны: Альянс должен вернуться к статусу настоящего жесткого военного союза с реальными военными возможностями, способного сдерживать угрозы непосредственно на этом континенте и взять на себя ведущую роль в обычной обороне Европы", – сказал он.

Хегсет заявил, что США "удвоят усилия" относительно того, чтобы союзники тратили на оборону столько, "сколько нужно". Он сообщил, что его ведомство проведет шестимесячный пересмотр присутствия американских военных сил в Европе.

По его словам, этот анализ должен оценить реальную пользу от пребывания американских военных в Европе.

"Он будет направлен на то, чтобы гарантировать: НАТО быстро и необратимо движется к тому, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль и основную ответственность за оборону Европы", – сказал Хегсет.

Также он заявил, что взносы США в бюджет НАТО будут зависеть от того, выполняют ли другие страны свои цели по оборонным расходам.

"Если другие союзники не будут тратить средства с необходимой срочностью, наши взносы будут уменьшены. НАТО должен быть дорогой с двусторонним движением", – добавил министр обороны США.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что США хотят создать "НАТО 3.0", которое не будет "основано на зависимости" Европы от Америки, о чем рассказывалось в статье: НАТО версии 3.0. Как Европа урегулировала конфликт с США и удержит ли Украина внимание Альянса

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил за создание Европейского оборонного союза, который позволит странам ЕС взять на себя ответственность за собственную оборону.

В начале июня представители Пентагона сообщили союзникам, что США скорректируют свой вклад в модель сил НАТО в соответствии с направлениями распределения нагрузки, определёнными в Стратегии национальной обороны 2026 года, и видением НАТО 3.0.