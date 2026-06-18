Гегсет у Брюсселі розповів про рух до "НАТО 3.0" із більшою роллю Європи

Міністр оборони США Піт Гегсет у четвер, 18 червня, заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити Альянс на "НАТО 3.0".

Про це він сказав на початку засідання міністрів країн НАТО, передає кореспондентка "Європейської правди".

Гегсет заявив, що Сполучені Штати інвестують $1,5 трлн у власну оборону до 2027 року й тим самим "надішлють послання світові" про те, що США будують "арсенал свободи".

"НАТО 3.0 – це визнання реалій після завершення холодної війни: Альянс має повернутися до статусу справжнього жорсткого військового союзу з реальними військовими можливостями, здатного стримувати загрози безпосередньо на цьому континенті та взяти на себе провідну роль у звичайній обороні Європи", – сказав він.

Гегсет заявив, що США "подвоять зусилля" щодо того, аби союзники витрачали на оборону стільки, "скільки потрібно". Він повідомив, що його відомство проведе шестимісячний перегляд присутності американських військових сил у Європі.

За його словами, цей аналіз має оцінити реальну користь від перебування американських військових у Європі.

"Він буде спрямований на те, щоб гарантувати: НАТО швидко й незворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе провідну роль і основну відповідальність за оборону Європи", – сказав Гегсет.

Також він заявив, що внески США до бюджету НАТО залежатимуть від того, чи виконують інші країни свої цілі щодо оборонних витрат.

"Якщо інші союзники не витрачатимуть кошти з необхідною терміновістю, наші внески будуть зменшені. НАТО має бути дорогою з двостороннім рухом", – додав міністр оборони США.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки, про що розповідала у статті: НАТО версії 3.0. Як Європа владнала конфлікт зі США та чи втримає Україна увагу Альянсу

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив за створення Європейського оборонного союзу, який дозволить країнам ЄС взяти відповідальність за власну оборону.

На початку червня представники Пентагону повідомили союзникам, що США скоригують свій внесок у модель сил НАТО відповідно до напрямків розподілу навантаження, визначених у Стратегії національної оборони 2026 року, та бачення щодо НАТО 3.0.