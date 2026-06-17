В США раскрыли официальный текст соглашения с Ираном, который ранее "слили" в СМИ

В Соединенных Штатах раскрыли текст подписанного с Ираном документа, оформляющего договоренность о прекращении боевых действий и дальнейших переговорах, он в общих чертах соответствует тому, который ранее неофициально попал в СМИ.

Об этом сообщают CNN, ABC News и другие американские СМИ, пишет "Европейская правда".

Вечером 17 июня в администрации Трампа раскрыли официальный текст договоренности с Ираном, который называется "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между США и Исламской Республикой Иран".

Высокопоставленный чиновник администрации зачитал транскрипт документа, однако сам документ еще не опубликован.

CNN отмечает, что документ из 14 пунктов в некоторых формулировках отличается от версии, которая ранее попала в СМИ.

В озвученной версии говорится о прекращении боевых действий "на всех фронтах" включая территорию Ливана и обязательства больше не начинать операций друг против друга и воздержаться от угроз; окончательное прекращение боевых действий должно быть зафиксировано в дальнейшем финальном соглашении.

США и Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздержаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

Стороны обязуются продолжить переговоры и достичь финального соглашения в течение 60 дней; срок может быть продлен по взаимному согласию сторон.

США обещают сразу после подписания документа начать снятие морской блокады против Ирана и окончательно снять ее в течение 30 дней, а в течение 30 дней после финального соглашения – отвести силы от границ Ирана.

Иран обещает обеспечить беспрепятственное движение коммерческих судов через Ормузский пролив "без взысканий в течение 60 дней", при этом учитывается, что Ирану потребуется около 30 дней на "устранение технических и военных препятствий и разминирование".

США с региональными партнерами должны разработать план на сумму не менее 300 млрд долларов для "реконструкции и экономического развития" Ирана, механизм должны финализировать в рамках окончательного соглашения. Также США должны снять все санкции с Ирана, в том числе речь идет о снятии санкций, которые накладывались по резолюциям Совбеза ООН.

В пункте 8 говорится об обещании Ирана не добывать и не разрабатывать ядерное оружие. Вопрос утилизации уже имеющегося обогащенного урана должны решить по механизму, о котором в дальнейшем должны договориться и который будет применяться под наблюдением МАГАТЭ.

До подписания окончательного соглашения стороны обязуются сохранять status quo: Иран – текущий статус ядерной программы, а США – воздержаться от новых санкций и переброски новых сил в регион.

Со времени подписания Меморандума и до официального прекращения действия санкций США обещают предоставить исключения из них на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов и связанные услуги, как банковские транзакции, страхование, транспортировку и тому подобное.

После выполнения Меморандума США обещают разморозить средства и активы Ирана. Конкретные процедуры должны согласовать в процессе дальнейших переговоров.

Меморандум предусматривает создание "исполнительного механизма" для мониторинга его выполнения и выполнения условий будущего финального соглашения.

Окончательное соглашение должны закрепить обязывающей резолюцией Совбеза ООН.

Вышеупомянутое является сокращенным пересказом пунктов, с подробным текстом можно ознакомиться в публикациях CNN и ABC News.

Напомним, 16 июня Трамп заявил, что в пределах нескольких дней будет готов публично раскрыть детали подписанного с Ираном меморандума о взаимопонимании.