США сняли блокаду с иранских портов

Соединённые Штаты в четверг сообщили об официальном снятии блокады с иранских портов, предусмотренном мирным соглашением между сторонами, подписанным накануне.

Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) в сети X, передаёт "Европейская правда".

Американские военные сообщили, что морская блокада была снята по указанию президента США Дональда Трампа.

Отныне Вооруженные силы США не препятствуют транзиту судов при входе в иранские порты в Персидском и Оманском заливах или выходе из них.

В то же время военные корабли США остаются в этом районе для обеспечения соблюдения условий мирного соглашения.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании относительно прекращения конфликта и открытия Ормузского пролива, и соглашение уже вступило в силу.

В среду высокопоставленный чиновник администрации зачитал текст соглашения журналистам во время телефонного брифинга после нескольких дней неопределенности относительно его содержания.

Встреча делегаций США и Ирана под руководством вице-президента США Джей Ди Венса и спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа, как и планировалось, должна состояться в пятницу в Швейцарии. Ожидается, что стороны обсудят начало переговоров по ядерной программе Ирана, которые должны привести к заключению окончательного соглашения в течение 60 дней.

Президент США считает, что следующий этап переговоров с Ираном после подписания "рамочного" меморандума о взаимопонимании будет проще.