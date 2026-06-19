Часть республиканцев в Сенате критикуют условия соглашения Трампа с Ираном

Часть сенаторов-республиканцев выражают критику относительно подписанного США с Ираном меморандума, определяющего условия прекращения войны.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В течение суток после подписания США и Ираном рамочного соглашения-меморандума об условиях прекращения войны в Сенате начала звучать критика по поводу того, на что соглашаются США.

Так, представитель Луизианы Билл Кэссиди, который вскоре покидает пост, резюмировал условия соглашения как то, что "Иран становится сильнее, мы становимся слабее".

Сенатор от Техаса Джон Корнин заявил, что "обеспокоен всем", что слышал о документе.

Республиканка Лиза Мурковски прокомментировала, что соглашение трудно назвать таким, что оставляет Иран в менее выгодных условиях и США – в более выгодных. "Потрачено кучу денег, есть потерянные жизни, но Иран остался в положении почти таком же, как и был", – отмечает она.

"История свидетельствует, что давать миллиарды долларов теократическим лунатикам, которые хотят нас поубивать – крайне плохая идея, и кажется, что, к сожалению, президент получает плохие советы по этому соглашению", – заявил сенатор от Техаса Тед Круз.

Как отмечает CNN, в сигналах от республиканцев-сенаторов звучат намеки на то, что без значительных изменений итоговая сделка с Ираном, сроки которой должны согласовать в следующие 60 дней на основе меморандума, может не получить согласования Конгресса.

Некоторые выражают сомнения, что финальная договоренность вообще будет достигнута, и указывают, что это может оставить Трампа и партию в "подвешенном состоянии" на длительное время и отразится на результатах промежуточных выборов в Конгресс.

Один из сенаторов-республиканцев, который комментировал анонимно, заявил даже об "отчаянии" в рядах однопартийцев.

В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс в своих комментариях отрицает масштабы недовольства в рядах республиканцев. "Во-первых, имейте немного веры в президента США. Мысль о том, что он пойдет на сделку, которая будет плохой для американского народа – бессмысленна", – заявил Вэнс.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива, и соглашение уже вступило в силу.

Также США сообщили, что снимают морскую блокаду с иранских портов.

Перед этим в администрации Трампа в устной форме раскрыли текст подписанного с Ираном документа.