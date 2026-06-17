Трамп пообещал рассмотреть запрос Украины о лицензиях на ПВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит просьбу Украины о получении лицензии на производство ракет-перехватчиков.

Об этом он сказал в беседе с журналистами на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в кулуарах саммита G7, пишет "Европейская правда".

Трамп подтвердил, что Украина хотела бы производить ракеты для ПВО по лицензии США, и заявил, что рассмотрит этот вопрос.

"Они хотели бы иметь такую возможность, но мы рассмотрим этот вопрос. Они спрашивали об этом", – сказал американский президент.

Вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство антибаллистических систем и ракет был одной из тем обсуждения на саммите G7 во Франции.

В совместном заявлении по итогам саммита в Эвиане лидеры стран G7 заявили о своей готовности предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории.

По данным СМИ, речь идет также о возможности изготовления ракет дальнего радиуса действия на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 обсудил с ним получение лицензии на производство противоракетных систем и ракет.