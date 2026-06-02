Ассоциация корреспондентов Белого дома объявила новую дату ужина

Ассоциация корреспондентов Белого дома проведет ужин в конце июля – через три месяца после того, как ее ежегодный гала-вечер был отложен из-за стрельбы на месте проведения мероприятия.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, ужин запланирован на 24 июля.

"Мы не позволим, чтобы акт насилия сказал последнее слово, особенно в год, когда мы отмечаем 250-летие Америки и всего, за что мы боремся", – заявила президент ассоциации корреспондентов Вэйцзя Цзян.

Впрочем, пока неизвестно, будет ли на мероприятии присутствовать американский президент Дональд Трамп.

Президент ассоциации корреспондентов отметила, что на мероприятии будут "значительно усилены меры безопасности и введены новые процедуры допуска", о чем участники будут проинформированы непосредственно.

По ее словам, ужин "станет более камерным мероприятием", а те, кто приобрел билеты на апрельский ужин, "не должны будут платить, если посетят второе мероприятие".

Напомним, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, его задержали.

СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении вооруженного нападения во время ужина корреспондентов Белого дома, написал манифест, в котором "четко указал, что хочет напасть на представителей администрации".

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала стрельбу в вашингтонском отеле третьей попыткой убийства президента США.