СМИ: стрелок передал семье манифест, в котором говорилось о намерении напасть на администрацию Трампа

Подозреваемый в совершении вооруженного нападения во время ужина для корреспондентов Белого дома написал манифест, в котором "четко указал, что хочет напасть на представителей администрации".

Об этом сообщили CNN в Белом доме, передает "Европейская правда".

По данным собеседников в Белом доме, нападавший передал этот документ членам своей семьи, которые, в свою очередь, передали его полиции за несколько минут до инцидента.

Как отмечается, брат Коула Томаса Аллена сообщил в полицейское управление о вероятном манифесте.

В Белом доме также сообщили, что Секретная служба США и полиция округа Монтгомери опросили сестру подозреваемого в доме семьи в Роквилле, и она рассказала им, что ее брат имел склонность к радикальным высказываниям, а его риторика намекала на план сделать "что-то".

Также, как отмечается, она указала, что Аллен приобрел два пистолета и ружье в компании CAP Tactical Firearms и хранил их в доме родителей, о чем они, по ее словам, не знали.

Она заявила, что ее брат регулярно посещал тир, чтобы тренироваться с оружием, и был членом группы под названием "The Wide Awakes". Также, по ее словам, Аллен ранее участвовал в антитрамповской акции протеста "No Kings" в Калифорнии.

"Я слышал о ситуации и хотел бы, чтобы они немного рассказали нам об этом, но что есть, то есть", – сказал Трамп позже вечером 26 апреля.

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Его задержали. Мотивы нападавшего неизвестны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что целью стрельбы были Трамп и чиновники его администрации.

Также Трамп считает, что такой стрельбы никогда бы не произошло, если бы на территории Белого дома был построен "большой и защищенный бальный зал".