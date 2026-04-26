На мероприятии с участием Трампа произошла стрельба, президента США экстренно эвакуировали

Вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Президент США вместе с первой леди и рядом высокопоставленных чиновников посещал ежегодный ужин корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. Вблизи бального зала, где находились все гости мероприятия, раздалось несколько выстрелов.

После этого агенты Секретной службы США начали экстренную эвакуацию Трампа и его супруги, а также вице-президента Джей Ди Венса, министра обороны Пита Хэгсета и министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего.

Loud Bangs and President Trump Evacuated



"Stay down!"



Loud bangs are heard and President Trump and others are evacuated from White House Correspondents' Association Dinner.



President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents' Dinner.

Остальные участники ужина остались в помещении, некоторые прятались под столами.

Впоследствии Трамп сообщил в своей сети Truth Social, что стрелок был задержан.

"Какой вечер в Вашингтоне! Секретная служба и правоохранительные органы проявили себя великолепно. Они действовали быстро и отважно. Стрелок задержан, и я предложил "продолжить шоу", но полностью полагаюсь на решение правоохранителей", – написал президент США.

По данным правоохранителей, нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния.

Мужчина был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Он открыл огонь по агентам Секретной службы США. Один из правоохранителей был ранен с близкого расстояния, однако его защитил бронежилет.

U.S. President Donald J. Trump has released a security camera video showing Cole Thomas Allen, 31, the suspected shooter at tonight’s White House Correspondents’ Dinner, attempting to run past law enforcement and U.S. Secret Service Agents. pic.twitter.com/3OaAwNtApe – OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

Мотивы нападения пока не установлены.

Напомним, в июле 2024 года во время предвыборного митинга произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Спецслужбы нейтрализовали нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс.

Федеральное бюро расследований США рассматривало стрельбу, произошедшую на предвыборном митинге Трампа, как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт.

