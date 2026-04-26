На мероприятии с участием Трампа произошла стрельба, президента США экстренно эвакуировали

Новости — Воскресенье, 26 апреля 2026, 08:19 — Ольга Ковальчук

Вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Президент США вместе с первой леди и рядом высокопоставленных чиновников посещал ежегодный ужин корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. Вблизи бального зала, где находились все гости мероприятия, раздалось несколько выстрелов.

После этого агенты Секретной службы США начали экстренную эвакуацию Трампа и его супруги, а также вице-президента Джей Ди Венса, министра обороны Пита Хэгсета и министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего.

Остальные участники ужина остались в помещении, некоторые прятались под столами.

Впоследствии Трамп сообщил в своей сети Truth Social, что стрелок был задержан.

"Какой вечер в Вашингтоне! Секретная служба и правоохранительные органы проявили себя великолепно. Они действовали быстро и отважно. Стрелок задержан, и я предложил "продолжить шоу", но полностью полагаюсь на решение правоохранителей", – написал президент США.

По данным правоохранителей, нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния.

Мужчина был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Он открыл огонь по агентам Секретной службы США. Один из правоохранителей был ранен с близкого расстояния, однако его защитил бронежилет.

Мотивы нападения пока не установлены.

Напомним, в июле 2024 года во время предвыборного митинга произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Спецслужбы нейтрализовали нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс.

Федеральное бюро расследований США рассматривало стрельбу, произошедшую на предвыборном митинге Трампа, как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт.

Подробнее об этом – в статье Смертоносный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата взорвало политику США.

