В ОПУ не комментируют, повлияет ли решение Навроцкого на поездку Зеленского в Польшу

В Офисе президента Украины не стали комментировать, повлияет ли решение польского президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена на его планы относительно визита в Польшу на Конференцию по восстановлению Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ответ на прямой вопрос о том, как в Офисе президента могут прокомментировать решение президента Польши лишить президента Украины ордена Белого Орла, и повлияет ли это решение на планы президента Зеленского относительно поездки в Польшу на Конференцию по восстановлению, советник главы государства Дмитрий Литвин отметил: "Не комментируем".

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ВСУ названия "героев УПА".

В связи с этим решением глава МИД Андрей Сибига заявил, что вернет Польше свою высокую государственную награду.

25–26 июня в Гданьске состоится Конференция по восстановлению Украины (URC), в которой изначально планировалось участие президента Зеленского.

На днях польские источники сообщили, что Зеленский приедет в Гданьск, несмотря на скандал с "героями УПА". Официального подтверждения по этому поводу не поступало.

Известно, что главы МИД Украины и Польши встретятся на публичной дискуссии в Гданьске.