Туск отреагировал на решение Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал решение президента Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Туск выразил сожаление по поводу того, что спор между Польшей и Украиной еще больше углубляется, отметив, что это лишь "радует Путина и шокирует наших союзников".

Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. – Donald Tusk (@donaldtusk) June 19, 2026

"Задача президентов Зеленского и Навроцкого – успокоить эмоции, а не разжигать напряжение. Линия фронта пролегает в другом месте", – написал Дональд Туск.

В то же время он не уточнил, выполнит ли необходимый с его стороны процедурный шаг для утверждения такого решения.

Напомним, вечером 19 июня Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше свою высокую государственную награду в связи с решением Навроцкого.

Его предшественник на этом посту Дмитрий Кулеба напомнил, что фашистский лидер Бенито Муссолини и российская императрица Екатерина II до сих пор остаются кавалерами ордена Белого Орла.