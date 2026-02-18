Украина дала разрешение Польше на поиск захоронений на месте села Гута Пеняцкая

Министерство культуры Украины дало разрешение на поиск захоронений жертв Волынской трагедии в районе бывшего села Гута Пеняцкая на Львовщине, которые будут проводиться польско-украинской командой.

Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта, пишет "Европейская правда".

18 февраля Министерство культуры сообщило о выданном разрешении на поисковые работы в районе бывшего села Гута Пеняцкая (ныне – в пределах сел Жаркив и Голубица Львовской области).

Решение принято после рассмотрения заявления, поступившего 16 февраля 2026 года.

"Работы касаются поиска и локализации мест захоронений жителей села, погибших во время Второй мировой войны. Решение основано на договоренностях украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти. Они зафиксированы в совместном коммюнике по итогам работы в 2025 году, а также подтверждены во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Кароля Навроцкого 19 декабря 2025 года в Варшаве", – отмечается в заявлении.

Поисковые работы будет выполнять совместная украинско-польская экспедиция с целью установить точное место захоронения. В случае обнаружения останков работы продолжатся в формате эксгумации с последующим перезахоронением.

В Минкульте отметили, что в течение года Украина и Польша планируют также другие исследования на территории обоих государств.

В конце 2025 года Минкульт предоставил разрешения на поисковые работы в селах Островки и Воля Островецкая на Волыни, а также на продолжение исследований на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области. Весной 2026 года запланированы работы в селе Углы в Ровенской области и продолжение украинских исследований в Польше.