Польские исследователи получили разрешение на новые поиски братских могил в Пужниках

Польские исследователи получили разрешение на проведение новых поисковых работ на месте бывшего села Пужники на Тернопольщине с целью выявления массовых захоронений убитых польских жителей села.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом объявили в Фонде "Свобода и демократия", который подавал соответствующий запрос.

Вице-президент организации Мацей Данцевич рассказал, что им предоставили разрешение на второй этап поисковых работ на месте села Пужники. По оценкам польских исследователей, в еще не найденных братских могилах может быть около 90 человек, убитых во время этнических чисток в 1945 году.

Разрешение касается поисков второй большой братской могилы, однако пока не эксгумации. Этот запрос исследователи смогут подать после того, когда установят место захоронения.

В работах будут принимать украинские компании и специалисты из Польши. Их рассчитывают начать весной, с наступлением благоприятной погоды, и завершить до конца лета.

Первые эксгумации убитых жителей Пужников состоялись в апреле-мае 2025 года. Во время того этапа нашли останки 42 человек, 6 сентября состоялось перезахоронение.

Также анонсировали поисково-эксгумационные работы в селе Углы Ровенской области.

Ранее в декабре состоялось заседание украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти, во время которой стороны наработали планы на следующий год – в частности относительно эксгумационных и поисковых работ на территории и Украины, и Польши.