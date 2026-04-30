Экспедиция по поиску жертв Волынской трагедии обнаружила новые останки
На Волыни, на территории бывшего села Островки, нашли еще одну могилу, где могут быть вероятные останки польских жертв Волынской трагедии.
Об этом агентству РАР сообщили члены экспедиции, работавшей на месте, пишет "Европейская правда"
О находке возле фундамента бывшей школы обезлюдевшего села стало известно в среду вечером.
"Пока трудно установить, это коллективная могила или отдельное захоронение", – сообщили члены экспедиции
Останки расположены в могильной яме размером примерно 2 на 3 метра. Они были найдены на глубине около 10-15 сантиметров, на дне видны кости.
По неофициальной информации, там нашли два черепа.
Новый этап поисковых работ на месте бывших сел Островки и Воля Островецкая в Волынской области начались на прошлой неделе. Институт национальной памяти Польши сообщил тогда, что в первый день поисковых работ были найдены останки жертв Волынской трагедии.
На основе источников ученые предварительно оценивают, что на территории двух населенных пунктов могут находиться останки около 350 жертв.
В конце 2025 года Минкульт предоставил разрешения на поисковые работы в селах Островки и Воля Островецкая на Волыни, а также на продолжение исследований на территории бывшего села Пужники на Тернопольщине.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" заверил, что со стороны Украины не будет никаких препятствий для поисковых работ и эксгумаций польских жертв Волынской трагедии.