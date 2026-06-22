Почему Британия решилась захватить российский танкер и при чём здесь кризис в правящей партии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что уходит с поста лидера Лейбористской партии. Соответственно, он лишится поста премьер-министра. К этому шло давно, но переломным моментом стали довыборы в парламент, на которых победил его ключевой оппонент Стармера – Энди Бернем.

Надо отдать должное – в последние месяцы Стармер активно пытался переломить ситуацию в свою пользу. И обычно в британской политике в этом помогают решительные шаги на внешней арене.

14 июня британцы впервые захватили танкер "теневого флота" России.

Подробнее о том, почему Великобритания, которая до этого участвовала в перехвате танкеров только совместно с Францией, решилась на самостоятельные шаги только сейчас и почему сдвигает свои "красные линии" в отношении Кремля, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук Русофобия для борьбы с кризисом: почему правительство Британии решилось захватить российский танкер. Далее – краткое изложение статьи.

В этом году ряд европейских стран – Франция, Бельгия, Швеция – активно проводили операции по перехвату танкеров, входящих в состав российского "теневого флота". Показательным стало отсутствие в этом списке Великобритании, которая вводит существенные пакеты санкций против "теневого флота" и неоднократно участвовала в совместных операциях по перехвату танкеров.

Прорывом стало 25 марта. Тогда британское правительство издало постановление, в котором разрешило Вооружённым силам страны перехватывать суда, на которые наложены санкции и которые проходят транзитом через британские воды.

Посольство РФ в Великобритании выступило с угрозами.

В начале апреля издание The Telegraph сообщило, что Россия направила военный фрегат "Адмирал Григорович" в воды Ла-Манша для сопровождения танкеров. Материал вышел под заголовком "Путин издевается над Стармером, направив военный корабль в Ла-Манш". Великобритания отреагировала отправкой корабля Tideforce Королевского флота, который просто выполнял функции наблюдения за российскими танкерами – те продолжали беспрепятственно проходить через британские воды.

Кроме того, на севере Атлантики обнаружили и российскую боевую подводную лодку, которая следила за критически важной подводной инфраструктурой.

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон отслеживает российскую деятельность "в отношении наших кабелей и трубопроводов", и предупредил о последствиях, если Москва решится повредить инфраструктуру.

Раскрытие операции по отслеживанию российских судов, не касавшейся "теневого флота", имело целью отвлечь общественность от унизительной ситуации с "Адмиралом Григоровичем" и неспособности Великобритании противостоять военной машине Путина на море, считает издание The Spectator.

Это вывело напряженность между РФ и Британией на новый уровень.

События происходили на фоне не самой благоприятной для британцев ситуации. Во-первых, в этот период президент США усилил свою критику в адрес Лондона из-за недостаточной поддержки его боевых действий против Ирана.

Параллельно британское правительство столкнулось с критикой со стороны Кипра из-за неспособности защитить от атак дронов расположенную на средиземноморском острове военную базу Акротири.

Наконец – скандал вокруг многострадального плана инвестиций в оборону, который только обострился в последние недели. По данным СМИ, предложенное финансирование почти вдвое меньше запроса армии.

Кир Стармер, который явно испытывал давление в связи с необходимостью продемонстрировать военную решимость, всё-таки отдал приказ действовать.

Поэтому 14 июня британские военные решились воплотить правительственное постановление в жизнь – и захватили танкер SMYRTOS. Он следовал из России в Египет под флагом Камеруна и перевозил 700 тысяч баррелей российской нефти.

Тот факт, что британцы всё-таки решились на абордаж, свидетельствует о желании послать России четкий сигнал – "мы способны действовать".

Ну и показать, что премьер может быть жестким и активным.

Британские чиновники ожидают, что Россия попытается отомстить Лондону за захват её "теневого" танкера.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук Русофобия для борьбы с кризисом: почему правительство Британии решилось захватить российский танкер.