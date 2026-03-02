Дрон атакував британську авіабазу на Кіпрі

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі, що знаходиться на Кіпрі, зазнала атаки невідомого дрона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News з посиланням на речника відомства.

Внаслідок падіння дрона постраждалих немає.

Уряд Великої Британії поки що не підтвердив, звідки походить безпілотник. Через атаку другорядний персонал авіабази тимчасово покине територію об’єкта.

"Наші збройні сили реагують на ймовірний удар безпілотника по авіабазі Акротирі на Кіпрі опівночі за місцевим часом. Захист наших сил у регіоні знаходиться на найвищому рівні, і база відреагувала на захист наших людей", – заявив речник британського Міноборони.

Водночас речник уряду Кіпру Константінос Летімбіотіс повідомив, що безпілотник завдав "незначної шкоди".

"Компетентні органи негайно активували необхідні протоколи безпеки та постійно стежать за ситуацією у координації з британським урядом та адміністрацією британських баз", – написав речник в X.

Зазначимо, що про удар по авіабазі британських ВПС на Кіпрі стало відомо після того, як прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати цей об’єкт для атак по Ірану.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Дональд Трамп заявив в неділю, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".

Тим часом в Ірані заявили, що не вестимуть переговорів з Вашингтоном.