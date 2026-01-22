Франція перехопила російський танкер у Середземному морі

Військово-морські сили Франції у четвер, 22 січня, перехопили у Середземному морі російський нафтовий танкер, який належить до "тіньового флоту".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент Франції Емманюель Макрон у X.

За словами Макрона, танкер, який прямував з Росії, належить до міжнародного санкційного списку і, ймовірно, є судном "тіньового флоту" РФ.

Президент Франції повідомив, що військові піднялися на борт танкера. Судно перенаправили, а щодо нього розпочато судове розслідування.

"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню війни агресії проти України", – написав Макрон.

Зазначимо, що ця інформація з’явилася приблизно в той час, коли президент України Володимир Зеленський в Давосі запропонував європейським союзникам перехоплювати російські танкери так, як це роблять Сполучені Штати.

Сам Зеленський у мережі X подякував французькому президенту за рішучість та заявив, що всі російські танкери біля берегів Європи мають бути зупинені.

"Санкції проти всієї інфраструктури "тіньового флоту" мають бути жорсткими. Судна мають бути заарештовані. І хіба не було б справедливо конфіскувати та продати нафту, яку перевозять ці танкери?" , – написав Зеленський.

Нагадаємо, 21 січня США затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Карибському морі.

США 9 січня захопили танкер Olina в Карибському морі на тлі посилення зусиль Вашингтона з обмеження експорту венесуельської нафти.

А 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.