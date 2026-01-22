Франція перехопила російський танкер у Середземному морі
Військово-морські сили Франції у четвер, 22 січня, перехопили у Середземному морі російський нафтовий танкер, який належить до "тіньового флоту".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент Франції Емманюель Макрон у X.
За словами Макрона, танкер, який прямував з Росії, належить до міжнародного санкційного списку і, ймовірно, є судном "тіньового флоту" РФ.
Президент Франції повідомив, що військові піднялися на борт танкера. Судно перенаправили, а щодо нього розпочато судове розслідування.
We will not tolerate any violation.– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.
The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r
"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню війни агресії проти України", – написав Макрон.
Зазначимо, що ця інформація з’явилася приблизно в той час, коли президент України Володимир Зеленський в Давосі запропонував європейським союзникам перехоплювати російські танкери так, як це роблять Сполучені Штати.
Сам Зеленський у мережі X подякував французькому президенту за рішучість та заявив, що всі російські танкери біля берегів Європи мають бути зупинені.
"Санкції проти всієї інфраструктури "тіньового флоту" мають бути жорсткими. Судна мають бути заарештовані. І хіба не було б справедливо конфіскувати та продати нафту, яку перевозять ці танкери?" , – написав Зеленський.
Нагадаємо, 21 січня США затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Карибському морі.
США 9 січня захопили танкер Olina в Карибському морі на тлі посилення зусиль Вашингтона з обмеження експорту венесуельської нафти.
А 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.