Швеція зупинила другий за тиждень підозрілий танкер у своїх водах та інспектує його

Швеція у четвер вдруге за цей тиждень зупинила у своїх водах танкер, який може належати до "тіньового флоту", берегова охорона зайшла на його борт.

Про це повідомив міністр цивільного захисту Швеції Карл-Оскар Болін, пише "Європейська правда".

Болін пізно увечері 12 березня повідомив, що ввечері шведська берегова охорона зайшла на борт танкера у територіальних водах Швеції, який підозрюють у належності до "тіньового флоту" РФ.

"Судно зветься Sea Owl 1 і підозрюється у тому, що не належить жодній державі. Воно перебуває у санкційному списку ЄС та переводить нафту або інше рідке пальне. Як і у випадку з операцією "Чорна кава", цю здійснили із залученням національної робочої групи та у координації з відповідними органами влади", – розповів міністр.

На ресурсах відстеження морського трафіку Sea Owl 1 фігурує на фото під іншими назвами, які вочевидь неодноразово змінювались. Судно використовувало прапор Коморських островів.

Речник берегової охорони Матіас Ліндгольм у коментарі SVT розповів, що танкер незавантаженим прямував до російських портів.

"Наша загальна оцінка полягає у тому, що ризики проблем з безпекою на борту дуже високі", – зазначив представник берегової охорони Даніель Стенлінг.

Фото Берегової охорони Швеції

Болін акцентував, що тіньовий флот РФ є серйозною загрозою і з точки зору безпеки, і охорони довкілля, оскільки зазвичай це старі танкери у поганому стані, які ходять під фальшивими прапорами або взагалі без прапора та страхування.

"Також "тіньовий флот" відіграє центральну роль для російської економіки і підтримання спроможності вести війну проти України. На цьому тлі наш уряд вважає, що потрібні активні контрзаходи. Наші часи висувають високі вимоги до рішучості і чітких дій – і шведська влада ще раз їх продемонструвала", – зазначив Болін.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поширив допис Боліна, додавши від себе подяку Стокгольму за рішучість.

"Тіньовий флот РФ допомагає їй фінансувати війну проти України і створює загрози для європейської безпеки. На це потрібно реагувати рішуче й без вагань", – зазначив Сибіга.

6 березня Швеція зупинила і затримала у водах Балтійського моря судно Caffa за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права й безпекових вимог. Російського капітана судна у підсумку взяли під арешт.

Бельгія в ніч проти 1 березня за допомогою французьких військових гелікоптерів затримала у Північному морі нафтовий танкер Ethera, що належить до "тіньового флоту" РФ.

Повідомляли, що Британія та союзники обговорюють варіанти військової боротьби з "тіньовим флотом" РФ.