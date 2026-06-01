У Британії розповіли про свою роль у затриманні Францією підсанкційного танкера РФ

Велика Британія допомогла французькому флоту перехопити нафтовий танкер, що підпадає під міжнародні санкції та прямував з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky news.

Британські сили на вертольоті надавали підтримку французькому флоту у вигляді спостереження та відстеження перед тим, як його військові піднялися на борт танкера, повідомив речник Міністерства оборони Британії.

"Разом із нашими союзниками ми посилюємо наші заходи проти суден "тіньового флоту", щоб перекрити фінансування, яке живить незаконне вторгнення Путіна в Україну", – заявив речник.

Тим часом в офісі прем'єра Британії відкинули припущення, що Велика Британія не має військових можливостей для проведення операції з захоплення танкерів "тіньового флоту".

"Велика Британія перешкоджає та стримує судна "тіньового флоту" та їхню шкідливу морську діяльність, і з жовтня 2024 року ми зупинили понад 700 підозрілих суден "тіньового флоту", – сказав речник прем'єра.

"Я не буду коментувати конкретні оперативні плани або надавати поточні коментарі, оскільки це може поставити під загрозу нашу здатність успішно вживати заходів проти цих суден і лише на користь наших супротивників", – додав він.

Нагадаємо, вранці 1 червня президент Франції Емманюель Макрон повідомив про затримання напередодні російського нафтового танкера Tagor, що перебуває під західними санкціями. Затримання відбулось в Атлантичному океані у міжнародних водах, за підтримки низки партнерів, зокрема Британії.

У Кремлі назвали незаконним затримання Францією підсанкційного танкера, що прямував з Росії.

На початку травня берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Треллеборга.