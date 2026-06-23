СМИ: глава Еврокомиссии планирует визит в Армению для поддержки проевропейского правительства

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен готовится к поездке в Армению на следующей неделе.

Об этом стало известно Politico от трех человек, знакомых с планами, передает "Европейская правда".

Делегация ЕС, в состав которой также войдет комиссар по вопросам расширения Марта Кос, посетит Армению, чтобы громко продемонстрировать поддержку премьер-министру Николу Пашиняну после того, как его проевропейская партия одержала убедительную победу на июньских парламентских выборах в стране.

Визит, запланированный на 1 июля (детали которого еще не окончательно согласованы), состоится на фоне того, как Пашинян стремится закрепить отход Армении от Москвы и углубить связи с Европейским Союзом после голосования, которое широко рассматривается как референдум по геополитическому будущему страны.

"Мы видим, что страна находится под интенсивным и постоянным давлением со стороны России; этот визит станет мощным сигналом поддержки, который станет продолжением уже оказанной конкретной помощи", – отметил один из чиновников ЕС, который работает над подготовкой предстоящей поездки.

Он добавил, что это даст понять: "Европа рядом с вами".

Поездка на следующей неделе станет второй поездкой фон дер Ляйен в Армению за менее чем два месяца. В мае глава Европейской комиссии находилась в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, который принимала Армения, а затем приняла участие в первом саммите ЕС-Армения.

В начале июня Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном об усилении российского давления на страну из-за ее сближения с ЕС.

В разговоре речь шла об ограничении Россией импорта ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка. Фон дер Ляйен назвала эти шаги Москвы "экономическим принуждением" и пообещала поддержку.