Германия ищет новых партнеров после срыва проекта истребителя с Францией

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его правительство ищет новых партнеров после провала совместного франко-германского проекта по разработке истребителя.

Об этом он сказал во время общения с журналистами во вторник, 9 июня, его цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Накануне немецкие СМИ сообщили, что после многолетней подготовки многомиллиардный оборонный проект по созданию франко-немецкого истребителя FCAS потерпел неудачу.

"Мы уже несколько месяцев ведем переговоры с различными заинтересованными сторонами по этому поводу. Но я не хочу публично спекулировать на тему того, о каком именно проекте может идти речь или кто его возглавит", – сказал Писториус.

Глава Минобороны Великобритании отметил, что прекращение проекта FCAS "не было настоящей неожиданностью", добавив, что отношения между двумя странами не являются "напряженными".

"В нашей повестке дня есть ряд меньших и больших проектов, которые уже реализуются или вскоре будут запущены", – добавил он.

По словам осведомленных собеседников агентства, Германия рассматривает Испанию и Швецию в качестве альтернативы для проекта без участия Франции. Другим вариантом может стать присоединение к проекту GCAP, в котором участвуют Великобритания, Италия и Япония.

Проект Global Combat Air Programme (GCAP) был запущен Италией, Великобританией и Японией в декабре 2022 года. Его целью является создание к 2035 году истребителя следующего поколения, объединяющего пилотируемые и беспилотные платформы, датчики и сети передачи данных.

В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц публично поставил под сомнение целесообразность проекта истребителя нового поколения FCAS на фоне постоянных споров с Францией по этому поводу.

В апреле министры обороны Германии и Франции назвали разные сроки принятия решения по проекту истребителя FCAS.