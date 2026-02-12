Парламент Италии одобрил 8,8 млрд евро на программу истребителей

Комитет по обороне Палаты депутатов Италии поддержал план финансирования программы разработки реактивных истребителей совместно с Великобританией и Японией на сумму 8,8 млрд долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на принятый документ.

Проект Global Combat Air Programme (GCAP) был запущен Италией, Великобританией и Японией в декабре 2022 года. Его целью является создание истребителя следующего поколения, который объединяет пилотируемые и беспилотные платформы, датчики и сети передачи данных, к 2035 году.

Согласно документу, Италия ожидает, что расходы на ранней фазе реализации GCAP достигнут 18,6 млрд евро, что превышает предыдущие оценки.

Над программой истребителей совместно работают британская компания BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Japan Aircraft Industrial Enhancement (JAIEC), которую поддерживает Mitsubishi Heavy Industries.

Одобрение бюджета для разработки программы GCAP происходит в то время, когда аналогичная программа Франции и Германии Future Combat Air System по созданию европейского истребителя нового поколения столкнулась с политическими спорами относительно ее будущего.

В декабре Италия заявила, что Германия и Австралия могут быть заинтересованы в присоединении к GCAP. Итальянские СМИ сообщили, что премьер-министр Джорджия Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили этот вопрос на встрече в Риме в январе.

В то же время в Министерстве обороны Германии заявили, что будущее проекта истребителя нового поколения FCAS станет понятным в ближайшие дни.

Как сообщалось, Франция и Германия не смогли урегулировать спор по проекту FCAS до конца 2025 года. В основе дебатов лежит желание французского военного подрядчика Dassault взять на себя ведущую роль в проекте, обойдя немецкого партнера Airbus, что Германия считает неприемлемым.

Среди разногласий есть то, что две страны нуждаются в военных самолетах для разных задач. Франция нуждается в самолетах, способных нести ядерные боеголовки и взаимодействовать с ее авианосцем, тогда как Германия, не имеющая авианосцев, уже согласилась приобрести американские военные самолеты F-35 для перевозки ядерных боеголовок НАТО.