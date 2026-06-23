В Финляндии смягчили правила продажи алкоголя

Парламент Финляндии во вторник одобрил закон, смягчающий ограничения на продажу алкоголя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Новые правила позволят, в частности, покупать алкоголь по воскресеньям и заказывать его с доставкой на дом из магазинов, ресторанов и интернет-магазинов.

Финское правительство также намерено законодательно регулировать дистанционную продажу алкогольных напитков из магазинов ЕС.

Между тем в Германии партия "Зелёных" намерена представить в Бундестаге ряд мер по борьбе с высоким уровнем потребления алкоголя.

А в Литве хотят запретить продажу несовершеннолетним безалкогольного пива, сидра и вина.