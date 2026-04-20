У Литві хочуть заборонити продаж неповнолітнім безалкогольних пива, сидру і вина

Уряд Литви підтримує ідею не продавати особам віком до 18 років безалкогольне вино, пиво або сидр, а також пропонує посилити заборону та поширити її на всі безалкогольні напої.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

У висновку, підготовленому Міністерством охорони здоров'я (SAM) і схваленому урядом, пропонується застосовувати обмеження і до інших напоїв, що імітують алкоголь, наприклад, безалкогольного джину, текіли, настоянок, вермуту, рому.

За продаж таких напоїв неповнолітнім передбачено штраф від 60 до 120 євро, а за купівлю або передачу їм будь-яким способом – від 20 до 50 євро, тобто такі самі санкції, як і за продаж енергетичних напоїв особам до 18 років.

За даними SAM, ці поправки спрямовані на зміцнення здоров’я дітей, формування культури здорового способу життя та зниження ризику формування звички вживання алкоголю.

Наразі неповнолітні у Литві можуть вільно купувати безалкогольне пиво, вино та інші напої з брендами алкогольної продукції.

Якщо литовський Сейм схвалить ці зміни, заборона набере чинності з травня.

