Парламенту Німеччини запропонують схвалити заходи для зниження споживання алкоголю

Партія "Зелених" має намір представити у Бундестазі низку заходів для боротьби з високим рівнем споживання алкоголю в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Welt.

Пропозицію планують подати до Бундестагу в рамках Тижня боротьби з алкоголізмом, який триватиме з 13 до 21 червня. У цей період відбуватимуться профілактичні кампанії проти надмірного вживання алкоголю.

У своїй пропозиції "Зелені" закликають уряд представити довгострокову стратегію профілактики алкоголізму та закон про профілактику алкоголізму.

Серед запропонованих заходів, зокрема, – скасування так званого "супроводжуваного вживання алкоголю", за яким підлітки віком від 14 років можуть пити пиво або вино у супроводі батьків.

Крім того, "Зелені" також прагнуть обмежити рекламу алкоголю, посилити контроль за дотриманням вікових обмежень при продажу та стримати імпульсивні покупки алкоголю. Зокрема, слід розглянути можливість заборонити вільний доступ до алкогольних напоїв у зоні кас.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, споживання алкоголю в Німеччині є порівняно високим. У 2022 році кожен громадянин віком від 15 років випив 11,2 літра чистого алкоголю. Десять років тому цей показник був ще на один літр чистого алкоголю вищим.

Тим часом повідомлялося, що продажі пива німецькими пивоварнями різко впали: у 2025 році зафіксували найрізкіше падіння з моменту початку ведення статистики понад 30 років тому.

Також опитування в Німеччині показало, що більшість жителів виступають за посилення законодавства, яке регулює доступ молоді до алкоголю.