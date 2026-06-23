У Фінляндії пом'якшили правила продажу алкоголю
Новини — Вівторок, 23 червня 2026, 18:05 —
Парламент Фінляндії у вівторок схвалив закон, який пом’якшує обмеження на продаж алкоголю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Нові правила дозволять, зокрема, купувати алкоголь у неділю та замовляти його з доставкою додому з магазинів, ресторанів та інтернет-магазинів.
Фінський уряд також має намір законодавчо регулювати дистанційний продаж алкогольних напоїв із магазинів ЄС.
Тим часом у Німеччині партія "Зелених" має намір представити у Бундестазі низку заходів для боротьби з високим рівнем споживання алкоголю.
А у Литві хочуть заборонити продаж неповнолітнім безалкогольних пива, сидру і вина.
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