У Фінляндії пом'якшили правила продажу алкоголю

Парламент Фінляндії у вівторок схвалив закон, який пом’якшує обмеження на продаж алкоголю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Нові правила дозволять, зокрема, купувати алкоголь у неділю та замовляти його з доставкою додому з магазинів, ресторанів та інтернет-магазинів.

Фінський уряд також має намір законодавчо регулювати дистанційний продаж алкогольних напоїв із магазинів ЄС.

Тим часом у Німеччині партія "Зелених" має намір представити у Бундестазі низку заходів для боротьби з високим рівнем споживання алкоголю.

А у Литві хочуть заборонити продаж неповнолітнім безалкогольних пива, сидру і вина.