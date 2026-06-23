ЕС впервые принял представителей "Талибана" в Брюсселе

Делегация афганских талибов во вторник встретилась в Брюсселе с представителями Европейского Союза для проведения закрытых переговоров, посвященных дипломатическим услугам и "достойному возвращению" афганцев в Афганистан.

Об этом сообщает AP, передает "Европейская правда".

Афганцы составляют одну из крупнейших групп мигрантов, ищущих убежища в Европейском Союзе, но всё больше правительств стремятся ускорить и увеличить количество депортаций тех, чьи заявления были отклонены или кто совершил преступления в странах, их принявших.

"Это был исторический визит, поскольку впервые делегация Исламского Эмирата посетила ЕС и провела переговоры с государствами-членами в Брюсселе", – заявил Абдул Кахар Балхи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел "Талибана", возглавлявший делегацию из пяти человек.

Балхи также отметил, что они обсудили "восстановление широкого спектра консульских услуг для афганцев на территории ЕС, в частности необходимость мер по укреплению доверия, консульского присутствия и процесса достойного возвращения".

Встреча состоялась в бельгийской столице Брюсселе в месте, которое не разглашается.

Афганские власти ввели жесткие ограничения прав, особенно в отношении женщин и девочек, с момента, как "Талибан" захватил власть в стране в 2021 году на фоне хаотичного вывода войск под руководством США.

Правозащитные организации заявили, что встреча во вторник подрывает обязательства ЕС в сфере прав человека и может представлять угрозу для людей как в Европе, так и в Афганистане.

"Любое взаимодействие с "Талибаном" должно ставить на первое место защиту прав человека и привлечение к ответственности – а не депортацию людей в опасность", – сказала Ферешта Аббаси, исследовательница организации Human Rights Watch.

Для визита делегации талибов в Брюссель Бельгия выдала пять виз представителям режима.

12 мая Европейская комиссия впервые подтвердила планы проведения переговоров в Брюсселе с представителями радикально-исламистского правительства "Талибана".