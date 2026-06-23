ЄС вперше прийняв представників "Талібану" у Брюсселі

Делегація афганських талібів у вівторок зустрілася в Брюсселі з представниками Європейського Союзу для проведення закритих переговорів, присвячених дипломатичним послугам та "гідному поверненню" афганців до Афганістану.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Афганці становлять одну з найбільших груп мігрантів, які шукають притулку в Європейському Союзі, але дедалі більше урядів прагнуть прискорити та збільшити кількість депортацій тих, чиї заяви відхилено або хто скоїв злочини в країнах, що їх прийняли.

"Це був історичний візит, оскільки вперше делегація Ісламського Емірату відвідала ЄС і провела переговори з державами-членами в Брюсселі", – заявив Абдул Кахар Балхі, речник Міністерства закордонних справ "Талібану", який очолював делегацію з п’яти осіб.

Балхі також зазначив, що вони обговорили "відновлення широкого спектра консульських послуг для афганців на території ЄС, зокрема необхідність заходів з побудови довіри, консульської присутності та процесу гідного повернення".

Зустріч відбулася у бельгійській столиці Брюсселі в місці, яке не розголошується.

Афганська влада ввела жорсткі обмеження прав, особливо щодо жінок і дівчат, з моменту, як "Талібан" захопив владу в країні у 2021 році на тлі хаотичного виведення військ під проводом США.

Правозахисні організації заявили, що вівторкова зустріч підриває зобов’язання ЄС у сфері прав людини та може становити загрозу для людей як у Європі, так і в Афганістані.

"Будь-яка взаємодія з "Талібаном" має ставити на перше місце захист прав людини та притягнення до відповідальності – а не депортацію людей у небезпеку", – сказала Ферешта Аббасі, дослідниця організації Human Rights Watch.

Для візиту делегації талібів до Брюсселя Бельгія видала п’ять віз представникам режиму.

12 травня Європейська комісія вперше підтвердила плани проведення переговорів у Брюсселі з представниками радикально-ісламістського уряду "Талібану".