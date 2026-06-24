90% украинцев выступают за конструктивный подход к решению исторических споров с Польшей

90% украинцев стремятся к конструктивному взаимодействию с Польшей в вопросе урегулирования споров по историческим вопросам.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В ходе опроса респондентам задавали вопрос: "Между Польшей и Украиной существуют споры по вопросам истории. Какой подход Вы поддерживаете больше всего?". Людям предлагали четыре варианта ответа на выбор.

Наибольшая группа опрошенных – 57% – выбрала прагматичный подход, который отражает справедливое понимание того, что каждая нация может иметь своих героев и что другие нации не должны вмешиваться в эти вопросы.

Еще 33% питают романтические надежды, что благодаря деполитизации и работе историков можно выработать консенсус и общий взгляд на события.

В то же время лишь 1% опрошенных считает, что Украина должна выполнить все требования Польши и в целом придерживаться польского взгляда на общую историю. Еще 4% наоборот ожидают, что Польша будет лишена субъектности в исторических вопросах.

"Результаты наших опросов показывают, что, во-первых, украинское общество довольно зрело и конструктивно подходит к вопросам исторических споров с Польшей. Почти все украинцы против навязывания Украине польского взгляда на общую историю, и в то же время лишь небольшая часть украинцев хочет навязать Польше украинский взгляд", – прокомментировал результаты исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

"В то же время, во-вторых, в украинском обществе нет антипольских настроений, и даже в 2025 году, после избирательной кампании в Польше с антиукраинскими лозунгами, мы не наблюдали существенного ухудшения отношения к полякам", – добавил он.

В Министерстве иностранных дел накануне заявили, что Украина ведет дипломатическую работу с польской стороной для урегулирования обострения в отношениях между двумя странами.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.