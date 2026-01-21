Польский сбор "на тепло для Киева" пересек отметку в 5 млн злотых

Польский благотворительный сбор на генераторы и другую помощь для Киева в условиях энергокризиса на шестые сутки пересек целевую отметку в 5 млн злотых, взносы не прекращаются.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По состоянию на 15:20 по Киеву 21 января благотворительный сбор в Польше "на тепло для Киева" пересек целевую отметку в 5 миллионов злотых – при этом взносы продолжают поступать.

Кампания продолжается шестые сутки, за все время взносы сделали почти 40 500 человек.

Организаторы пока не публиковали обновлений, будут ли они еще раз повышать целевую сумму.

Напомним, сбор совместно запустили несколько общественных организаций и инициатив, среди которых Евромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, инициатива Entrepreneurs Help.

Изначально организаторы ставили целью собрать деньги на 100 генераторов и зарядных станций. Однако сбор быстро приобрел огромную известность в польском сегменте соцсетей, нужную сумму собрали очень быстро, а количество донатов только росло. После этого целевую сумму несколько раз повышали, последняя из них – 5 миллионов злотых (60 млн гривен).

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил поляков за это проявление солидарности и призвал неравнодушных во всем мире последовать примеру.

Нидерланды срочно выделили дополнительные 23 млн евро на энергетическую помощь Украине, Дания – дополнительные 20 млн евро.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что Киев на следующей неделе получит две мини-ТЭЦ от Германии.